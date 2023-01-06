台北市第3選區立委補選周日（8日）投票，國民黨立委候選人王鴻薇將於周六（7日）晚間7時在榮星花園舉辦「守護正義，揭弊興利」勝利之夜，屆時台北、桃園、基隆等3市市長蔣萬安、張善政與謝國樑將聯合加持，全黨挺王爭取勝選。
國民黨發言人楊智伃表示，當天選前之夜造勢晚會上，也將安排交棒儀式，由原該區立委蔣萬安，親自交棒給王鴻薇，象徵希望王在中山與北松山地區承繼蔣萬安，繼續為民服務、為民發聲。
楊智伃說，當天也將有立法院國民黨團總召曾銘宗率黨籍立委，以及新任台北市議會議長戴錫欽親率黨籍台北市議員，輪番為王鴻薇助講。黨主席朱立倫與前總統馬英九送上包粽、好彩頭吉祥物給王，希望王高票當選。
此外，前市長郝龍斌與中廣董事長趙少康當天也會為王鴻薇站台相挺。
楊智伃說，王鴻薇在地服務16年，台北市民需要一個強力監督中央政府為民興利的戰將，為人民納稅錢把關
國民黨發言人林家興表示，王鴻薇選前之夜造勢活動主題定為「守護正義，揭弊興利」，就是因為看到九合一大選後，民進黨還是持續傲慢濫權、不聽民意，就連還稅於民政策都七拖八拖，施政失能，讓人民感受不到民進黨政府檢討誠意。
林家興說，王鴻薇踢爆非常多執政黨政治人物，包含前新竹市長林智堅與立委蔡適應的論文抄襲案與誠信問題，懇請台北市中山、北松山選民，支持能守護正義、揭弊興利的王當選立委。
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