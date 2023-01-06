耗水費開徵作業遲遲不啟動遭批擺爛，但今天上午經濟部突然宣布，2月起正式開徵用水大戶的耗水費，初估有1700多家將被加收3元(前3年減半)。水利署解釋，因為今年水情吃緊，嘉南地區停灌休耕，考量氣候變遷挑戰大，決定2月實施引導大戶節水。

經濟部今天(6日)發布《耗水費徵收辦法》，宣布自2023年2月1日起，對枯水期單月用水量超過9000度大用水戶開徵耗水費，7月底前發出繳費單，大戶須於8月底前完成繳納。

耗水費是在每年枯水期間的11月至隔年4月開徵，達到門檻的廠商，每度加收水價3元，包含電子、鋼鐵、紡織、水泥、百貨公司、大型旅館等約1700家企業都須繳納。

今天該法同步公告抵減項目與用水回收率行業基準2項行政配套，包括採用再生水或海淡水、投資節水設備者、以及有繳納水污費者，可獲最多折抵6成獎勵。另進行用水回收，超過自己行業的回收率基準，另可獲僅徵1、2元的優惠。

耗水費原定去年7月就要實施，但經濟部以通膨未解，一拖再拖，也遲遲不鬆口何時實施。但今天卻突然轉折宣布2月開啟動？對此水利署副署長王藝峰解釋：「主要是水情考量」。

這幾年遇到百年大旱、氣候變遷挑戰，對水資源衝擊明顯，王藝峰說，政府必須要有調適措施，最有效方式就是「節水」。加以今年南部水情吃緊，嘉南灌區停耕，且耗水費已經跟產業完整溝通有共識，因此決定從2月起開徵。

不過首波開徵只會到4月底止，下一次計費是今年11月，也就是說用水大戶8月時只會繳納3個月耗水費。