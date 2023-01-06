根據土庫曼東方新聞網當地時間5日報導，土庫曼總統別爾德穆哈梅多夫當天上午啟程對中國進行國事訪問。他計畫與中國國家主席習近平6日舉行會晤，雙方將討論進一步推進能源、交通、通信、農業等領域的合作。

中國現代國際關係研究院歐亞所所長丁曉星接受大陸《環球時報》記者採訪時表示，土庫曼總統是中國2023年新年伊始首批接待的外國領導人之一，這體現中土關係的不一般。

他認為，一方面，中國是土第一大交易夥伴。另一方面，土方「復興絲綢之路」戰略與中國的「一帶一路」倡議高度契合。兩國領導人會面後，將謀畫如何進一步鞏固平等互信、合作共贏的中土關係。

蘭州大學土庫曼研究中心主任王四海5日對《環球時報》記者表示，土庫曼被稱為「裡海油壺」。在當今國際能源危機的形勢下，一些大國重視土庫曼是自然而然的事。他說，作為亞洲唯一的永久中立國，發展同世界各國的互利合作，是土庫曼基本的外交政策。

他稱，亞洲是土外交重點方向，中國更占據特殊地位。別爾德穆哈梅多夫去年3月當選總統。去年12月，他在內閣擴大會議上將對外政策優先度進行了新的層次畫分，將中國列為第一層面國家和三大夥伴國之一。王四海稱，在一些大國頻頻拉攏土庫曼之際，別爾德穆哈梅多夫選擇新年之際訪問中國，體現土庫曼對中國的高度重視。