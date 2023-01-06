很多人相信愛情帶來的美好，也渴望擁有愛情的甜蜜，卻又害怕愛情帶來的不愉快，還有分手後的痛苦難耐，《旺好運》運勢專欄指出，天蠍座、巨蟹座、雙子座在認真愛的時候，他們願意無條件的付出一切，但若發現被愛人背叛時，他們則會開始報復對方，並運用各種方式來傷害。

▍天蠍座

天蠍座敢愛也敢恨，且絕對會讓傷害自己的人嘗到苦頭，在愛的時候會一心一意對待，但萬一在愛情裡變成恨的時候，就會開始運用各種方式來陷害他人，最後雖成功傷害了對方，但也傷害了自己。

▍巨蟹座

巨蟹座總是用溫柔的一面來照顧心愛之人，但如被愛人背叛，潛藏在溫柔的另一面就是報復心，會開始收集許多證據來攻擊對方，但遲遲又放不下，最後就越走越偏，到最後就走火入魔，這時只能靠時間讓自己慢慢恢復。

▍雙子座

雙子座對愛情其實陷的快，也收的快，所以常常給人一種花心的形象，但他們對於真正愛上的人，會不顧一切的付出與珍惜，一旦被真愛所傷害，就會開始陷入思念的漩渦中，導致生活品質下降，甚至過於執著讓自己走不出來。