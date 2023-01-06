竹聯幫、天道盟盤據彰化民宅拓點，4男1女持槍械毒品遭逮。

鹿港警分局接獲線報，福興鄉某偏僻民宅，近來被陌生年輕男女入住，行跡可疑，前往側訪，查獲從台北南下的天道盟、竹聯幫神武堂風麒會和其他幫派成員與通緝犯，持改造精良的金牛座手槍和毒品與吸食器，擘劃「拓點大業」，幸好即時被查獲。

警方查獲這群幫派分子都相當年輕，為了尋覓更好的據點，從台北南下，相中福興鄉一處偏僻民宅，認為相當隱密，可以做為據點，從此「為所欲為」，豈料被附近住戶警覺怪怪的，舉報不知哪裡冒出一群陌生面孔。

鹿港警分局接獲線報在福興某偏僻民宅查獲幫派份子持槍和毒品與吸毒器。（鹿港警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

洪堀派出所前往側訪，查獲81年次天道盟成員陳姓男子、89年次竹聯幫神武堂風麒會成員林姓男子、90年次許姓通緝犯和78年次幫派成員吳姓男子和其女友90年次朱姓女子等，不同幫派卻志同道合，並持有多數道上兄弟以為是制式手槍的金牛座改造槍，是由JP915的道具槍來改造的，成本約3萬5000元，但可以賣到15萬以上。

鹿港警分局接獲線報在福興某偏僻民宅查獲幫派份子持槍和毒品與吸毒器。（鹿港警分局提供／吳敏菁彰化傳真）★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

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洪堀派出所所長林聖傑指出，現場除了起獲JP915金牛座改造手槍1把，還有子彈9顆、二級毒品安非他命1小包、毛重0.36公克及安非他命吸食器等證物，全案詢後依涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制及毒品危害防制條例等罪移請彰化地方檢察署偵辦。

鹿港分局長郭志豪呼籲如發現住家周遭有不尋常跡象，請勇於指證檢舉，建立友善通報網路，由警方深入追查，切勿息事寧人或正面衝突。

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