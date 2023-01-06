《病人自主權利法》上路4周年，全台已有4萬3718人完成預立醫療決定並註記健保卡。近兩年受到新冠疫情影響，民眾不便至醫院進行預立醫療照護諮商和簽署，各醫療機構陸續推動以通訊方式提供線上諮商，衛福部目前正在研擬以電子方式簽署預立醫療決定（AD），期盼今年底前達成6萬人簽署的目標。

我國於108年1月6日通過《病人自主權利法》，是亞洲第一部以病人為主的自主權利法。台北慈濟醫院放射腫瘤科醫師常佑康分享，臨床上遇到很多患者家屬，經過10年、20年還在糾結當初做的決定是否正確，為了不讓家人陷入同樣的痛苦而前來諮商；令他印象深刻的是，一家人選在爸爸告別式當天抽空來諮商，並完成預立醫療簽署，別具意義。

藝人譚艾珍回憶，多年前一位朋友罹患癌症後交代家人不要急救，但到了最後關頭，大兒子仍無法放手並要求插管，她看到病人躺在病床上一直掉淚，那種「身不由己」的痛苦讓她一輩子難忘。後來病主法上路的第一年，譚艾珍在弟弟邀請下，和女兒及侄兒四人一起諮商並完成簽署。

護理師譚敦慈也分享和兩個兒子一起諮商並簽署的經驗。她原以為是很簡單的手續，沒想到諮商過程中發現自己和兒子對於末期醫療有不同看法，兒子認為，只要媽媽還有一口氣，不插管餵食就是不孝，但後來經過醫師詳細說明，即使不插管也有其他餵食方式，三人都順利完成簽署。

近三年適逢新冠疫情，民眾不方便前往醫院、住在國外的家屬不方便返台，病主法推動也受影響。衛福部統計，108年預立人數為1萬1272人，每年約增加1萬多人，截至110年底共有4萬3466人。所幸各醫療機構陸續發展視訊諮商，克服空間限制。

目前全台共有234家預立醫療諮商機構。衛福部次長、器官捐贈及病人自主中心董事長石崇良說，接下來要號召所有醫院提供遠距諮商，並規劃以電子方式簽署預立醫療決定，簽署後直接上傳到健保資料庫，並註記在健保卡，希望提供更便利、品質不變甚至更好的服務。他也喊出新年新希望，希望今年（112）簽署人數達到6萬人。