大陸春運明天登場，今天（1月6日上午）大陸國新辦就全力做好春運服務保障情況舉行發布會。香港《文匯報》報導，中國民航局總飛行師萬向東在發布會上表示，截至1月5日，大陸民航局已批覆春運期間港澳台地區航線客運航班計劃13230班，涉及186條航線，47個大陸通航點，28家航空公司每周安排2331班客運航班。他表示：「隨著市場需求的增加，相信航班量還會有增長。」

萬向東表示，1月8日之後，港澳台客運航班將同國際客運航班一樣，本著「安全第一、市場主導、保障先行」的原則，由航空公司自主動態優化航班安排。以民眾關注的上海浦東機場為例，根據在浦東機場運營的各家航空公司下一階段排班計畫情況，1月8日至31日期間，浦東機場港澳台地區日均起降客運航班30班，其中，香港航線日均10班；台灣航線日均8班；澳門航線日均12班，均有較大幅度的增加。

2023年春運是全面落實疫情防控優化措施，及「乙類乙管」各項措施以來的第一個春運。萬向東表示，預計民航客流量將明顯增長，春運期間全民航日均安排客運航班11000班，為2019年春運期間的73％左右。預計客流量總體將呈現錯峰放假開學、錯峰返鄉返崗、錯峰出遊出行等特徵，春節假期前後和元宵節後仍將出現旅客出行高峰。

根據目前掌握的春運期間旅客訂票情況，訂票峰值出現在1月18日（農曆臘月廿七日）至1月20日（農曆臘月廿九日）。從訂票量來看，北京－三亞、上海－北京、北京－海口、深圳－昆明、深圳－重慶、杭州－昆明、深圳－成都等航線居於前列。