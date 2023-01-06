永和區公所結合11個慈善團體舉辦歲末送暖活動。（永和區公所提供）

新北市永和區即日起至1月31日舉辦歲末送暖系列活動，永和區公所結合保福宮、玄聖閣、新北市心靈雅居慈善協會、新北市慈善會、威澤代天府、新北市福和獅子會、台北市愛國獅子會、永和國際同濟會、世芳國際同濟會、新北市永和協義帝君功德會、新視波有線電視股份有限公司等共11個慈善團體，分別於保福宮、玄聖閣、協義宮、天悅婚宴會館、國父紀念館及永安市民活動中心等6個不同場地，總計發放市值超過862萬元的關懷禮金、白米及民生物資，讓永和區2000戶的弱勢家庭安心過好年。

首場活動今（6）日在保福宮登場，發放關懷禮金與白米，保福宮建宮已200年，是永和在地的信仰中心，已連續10幾年配合永和區公所的號召舉辦物資及關懷禮金發放活動，感謝信眾捐贈白米，取之信眾，回饋大眾，誦經團亦捐助1萬斤白米關懷區內900戶低收入戶，也結合永和扶輪社提供每戶關廟麵，合計市值超過120萬元。另特別洽請永和衛生所提供胸腔X光、子宮頸抹片、乳房攝影及大腸直腸癌篩檢等健康檢查，除了給予經濟上關懷，更不忘照顧市民的健康。

永和區長陳怡君表示，今年現金加上物資總計市值超過862萬元，是去年度捐贈市值金額的3倍，非常感謝各界善心團體攜手合作，凝聚公益力量造福永和，同時特別感謝保福宮、協義帝君功德會、福和獅子會、玄聖閣及心靈雅居慈善協會等慈善團體，針對低收、中低收、弱勢兒少發放關懷禮金、物資，以及新北市慈善會、永和國際同濟會、世芳國際同濟會、威澤代天府及台北市愛國獅子會接續針對區內急難救助、急難紓困及高風險家庭等弱勢家戶發放關懷禮金與生活物資，新視波有線電視股份有限公司亦贊助提供低收入戶整年度的有線電視收視費，讓弱勢家戶能有精彩娛樂節目與即時新聞不漏接。

此外，公所也邀請市民成長班10餘名書法老師齊力揮毫「春、福、滿」吉祥字組1200套，代表公所的祝福贈予低收入戶將愛散播到社會的每個角落，讓受助家庭開心迎新年。