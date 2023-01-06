送房子果真「吸金」！2022台南購物節發票登錄截止日期為2月28日，台南市長黃偉哲3日宣布加碼抽最大獎，是位於安平區精華地段近千萬元的輕豪宅，消息一出，2天登錄發票金額增加2億元，經發局預估今天發票登錄金額可望突破44億元。

台南購物節從2020年開始推出送房子的大禮，連續2年送出4戶輕豪宅，2021年更在五倍券帶動下，締造126億元的業績。經發局指出，2022台南購物節相較於往年，少了五倍券及抽房子等誘因加持，雖台南整體營業額沒減少，但卻未能吸引民眾登錄發票，活動從去年7月14日開跑以來，登錄金額僅約40億元。

原本經發局也擔心本屆台南購物節業績恐遠不及以往，推估消費者可能都在觀望等「送房子」，果真，黃偉哲3日一宣布加碼抽房子，1天內登錄發票即增加1億元，連續2天都以1天增加1億元的速度成長。

經發局指出，之前送出4戶輕豪宅得主為3女1男，花最少金額就抽中輕豪宅的得主，是去年於家樂福便利購只花300元即抽中的幸運者，讓人羨慕不已。

經發局表示，台南購物節好禮獎項豐富，除提供令人期待的全新美宅外，也持續加碼送10萬元現金，2月28日前只要在台南任一家商店單筆消費滿100元以上，即可憑發票至台南購物節活動官網登錄抽獎，壓軸總抽獎預計於3月5日在南紡購物中心抽出。