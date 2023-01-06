斗六地區近來發生多起汽車觸媒轉換器失竊案，斗六分局員警前往桃園逮捕何姓嫌犯。（斗六分局提供）

何嫌的犯案工具及得手的贓物。（斗六分局提供）

斗六地區近來發生多起汽車觸媒轉換器失竊案，斗六分局組成專案小組追查，專案小組調閱大量監視器影像，鎖定一名犯嫌的車輛，以車追人數日，終於在4日下午於桃園市八德區趁何姓犯嫌（40歲）下車上廁所時逮捕到案。

近期觸媒轉換器價格飆漲，失竊案頻傳，何嫌專挑較偏僻地點，鎖定貨車或廂型車等底盤較高車輛，利用深夜無人之際鑽入車底以電鋸鋸斷排氣管拆解，每次犯案時間不到10分鐘。

警方表示，被害車主都是隔日開車發現車輛異常聲響，才驚覺汽車觸媒轉換器被偷。

斗六分局專案小組鎖定犯嫌的車輛後並以車追人，4日下午何嫌在桃園市八德區上廁所時，斗六分局員警一擁而上逮捕，查獲贓物汽車觸媒轉換器1具、犯案工具電鋸、電鑽、千斤頂等、毒品吸食器1組，全案依竊盜及毒品罪嫌移送雲林地方檢察署偵辦。

代理分局長黃仁男表示，年關將近，竊嫌多利用深夜犯案，籲請民眾隨時注意，若發現身邊可疑人、事、物，請打110報案。

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