近來頻傳政治人物論文抄襲醜聞，重創我國高教形象，學界因此開始反思，碩士論文是否應作為學生畢業的必備要件？不少大學校長認為，為防堵歪風再現，可參考歐美國家做法，以修課取代碩士論文，特別是在職專班，更值得思考改以不寫論文的方式處理。

全國大專校院校長會議今(6)日在義守大學舉行，國立大學校院協會、私立大學校院協進會、國立科技大學校院協會與私立科技大學校院協進會提出臨時提案，案由為「建請研議強化學位論文涉及學術倫理案件之審理程序及原則，並進一步維護學術論文品質。」

四大協進會提出4項建議，包含：(一)修正〈學倫處理原則〉，讓學校審理程序及原則更制；(二)建議學位論文應以公開為原則，不公開為例外；(三)建議針對碩士班以專業實務報告替代學位論文訂定明確參考格式規範；(四)建議從嚴規範同等學力有關專業領域具卓越表現之認定基準。

元智大學校長廖慶榮認為，即便將碩士論文改為專業實務報告，但上網公開後，還是可能被檢舉，學校得付出行政時間審查，因此建議比照歐美先進國家的作法，以修課取代論文，「更直接的建議就是碩士不必寫論文」。

東海大學校長張國恩說，他的想法與元智大學廖校長一樣，認同修課取代論文是一個很好的做法，尤其在職專班更為需要，「（國外）很多名校都在做了」，希望我國大學在相關作法上也能更彈性，以修課或特殊課程來替代碩士論文。

高教司長朱俊彰回應，107年修法《學位授予法》，缺乏與大學討論，但相關作法的調整，「不要讓外界認為，是為了學倫案不寫論文」，而是在碩士專業實務領域上，可以用其他方法替代，會從這個角度來建議。

針對四大協會提案，教育部長潘文忠回應，4項建議辦法通過，近期請高教司、技職司與相關法制單位針對提案進行會商。