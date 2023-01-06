立法院長游錫堃6日為總預算案與立法院延會事宜召集朝野黨團協商，薛瑞元當場向國民黨團總召曾銘宗鞠躬致歉，「我很鄭重跟曾總召道歉。」曾銘宗也終於消火說，「ok啦！」（本報資料照片）

衛福部長薛瑞元日前輔選立法院副院長蔡其昌時曾指出，國民黨狂打高端問題為「做空股票」，而國民黨團上周則揚言，拒審衛福部預算，立法院長游錫堃6日為總預算案與立法院延會事宜召集朝野黨團協商，薛瑞元當場向國民黨團總召曾銘宗鞠躬致歉，「我很鄭重跟曾總召道歉。」曾銘宗也終於消火說，「ok啦！」

曾銘宗說，薛部長去年12月2日幫立法院副院長蔡其昌輔選時站台發表的高論稱，國民黨打高端是要「做空股票」，他強調，政務官輔選沒有意見，「但飯可以亂吃，話不能亂講，薛瑞元不公開道歉，國民黨一定不審衛福部預算。」

民進黨團總召柯建銘也幫忙緩頰表示，今天曾銘宗有點火氣，為了這件事自己兩度致電曾銘宗、薛瑞元，但有些事情過去就過去，陳時中落選、蔡其昌也落選，「假如薛瑞元的原意不是這樣，請你一定要接受薛瑞元的道歉。」

薛瑞元立刻起身鞠躬道歉，他表示，今天立法院長、各黨團都在，「我很鄭重的跟曾總召道歉」。立法院長游錫堃則在一旁也幫忙緩頰「這樣很有誠意啦！」，曾銘宗最後終於消氣回應，「OK啦！我老實講，有時候我也會講錯話，我也希望薛瑞元繼續做衛福部長，你是我學長，有些話可以說，有些實在不能亂說。」