近來不斷傳出政治人物涉論文抄襲醜聞，重創我國高教門面，教育部長潘文忠在去年12月初承諾，將在本屆大學校長會議討論因應方式。有大學校長反映，如今常見學倫案，常遇到一案遭反覆檢舉的情況，根本是在浪費資源，各校為此苦不堪言，直呼：「我們不是檢調單位！」

全國大專校院校長會議今(6)日在義守大學舉行，國立大學校院協會、私立大學校院協進會、國立科技大學校院協會與私立科技大學校院協進會提出臨時提案，案由為「建請研議強化學位論文涉及學術倫理案件之審理程序及原則，並進一步維護學術論文品質。」

高雄餐旅大學校長陳敦基指出，如今常見學倫案，該校時常遇到一案被重複檢舉的問題，也就是檢舉人同時向大學、國科會與教育部多方面提出檢舉，「（學倫案）被拿來當做荒謬的意圖使用，是大學不樂見的事情」，為防堵類似弊端發生，希望制度能更完善。

「我們並不是檢調單位！」德明財經科大校長盧秋玲提到，學倫案的審理確實耗費學校非常多時間，因此碩士論文的必要性，確實值得考慮，是否可特別以專題報告的方式來進行，希望能讓學校更自主處理。

高教司長朱俊彰回應，教育部與國科會都會互通資訊，且教育部收到學倫投訴案件時，也會先轉給學校查處，不過案件審理到了最後還是回到學校。至於重複檢舉的情況，在相同的案件中，除非有新事證，否則重複檢舉不會成案。