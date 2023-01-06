南韓明星夫妻檔玄彬與孫藝真在去(2022)年11月喜獲麟兒，玄彬在母子情況穩定後繼續工作為奶粉錢努力打拚。他近日宣傳新作品受訪時，罕見主動提及孩子情況，自曝長相像他與老婆的混合版，令外界相當好奇。

玄彬新電影《火線交涉》即將上映，他也和其他主演黃晸玟、姜其永等人一同參加娛樂節目《演中LIVE》宣傳電影，節目中，三人先是一同向觀眾們祝賀新年快樂，緊接著主持人暗示：「最近是不是有什麼好事發生了。」而玄彬也甜笑接招，逗趣回覆：「沒錯，《機密同盟2》（玄彬熱映中的電影名）的成績相當不錯。」之後才直言：「當然了，我知道你們想問的是什麼」，自曝：「我的孩子剛剛出生，長相看起來像似我和孫藝真的混和體！」言談間滿滿的幸福感撲面而來。

對此，韓媒也加碼將夫妻倆的童年照片翻出來，雖然畫質有些模糊，但還是可見到兩人小時候的五官看起來相當清秀，可說都是母胎美人、母胎帥哥，超強的基因綜合體讓網友們不由得更為好奇孩子的外貌，紛紛敲碗期待哪天能一賭寶寶的真實容貌。

而孫藝真曾於去年聖誕節時首度親自抱喜，曬出兒子的腳丫子萌照，雖未曝光孩子正臉，但也引來大量網友前來留言，為這個早產的孩子獻上祝福：「小可愛，恭喜你和父母一同迎接聖誕」、「太感動了」、「支持你們一家能幸福快樂。」