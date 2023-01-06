大陸央視新聞用戶端報導，中國商業聯合會6日發布1月中國零售業景氣指數為50.3％。較上月回升1.6個百分點，結束之前下跌的態勢。

今年1月，受大陸中央經濟工作會議促消費政策提振，消費意願得到釋放，疊加元旦、春節假期消費較為集中，中國零售業景氣指數（CRPI）企穩回升，零售企業本月經營信心明顯增強。

從行業分類看，商品經營類指數為50.8％，較上月小幅回升2.6個百分點；

租賃經營類指數為50.6％，較上月微降0.8個百分點；電商經營類指數為48.4％，較上月微升0.3個百分點。客單價水準指數為54.7％，較上月大幅回升6.2個百分點，表明商品經營類企業預期本月消費將明顯復甦，消費水準有所回升。

分析指出，1月份零售業景氣度雖同比不及往年，但借力元旦春節假期消費因素，環比已大幅攀升，而且隨著消費場景恢復、收入預期改善和居民儲蓄釋放，大陸零售業整體正逐步走出寒冬，未來可期。

中國零售業景氣指數（CRPI）是反映當期零售業經營預期變化情況的綜合指數。CRPI高於50％時，反映零售業總體較上月擴張；低於50％，則反映零售業總體較上月收縮。

CRPI是通過對中國零售業運營經理的月度調查結果統計匯總、編制而成的指數，它包括消費領域商品類、租賃類和電商類3類零售企業／平臺，涵蓋了客流量、銷售額、租金收入、客單價等多個重要指標。