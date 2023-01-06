在日本2022年底宣布大幅放寬邊境限制後，日本服務業就此可謂迎來春天。根據au Jibun銀行日本上個月服務業PMI（採購經理人指數），從11月50.3升至51.1，指數雖沒有2022年9月以及10月高，但已經是連續4個月都在成長與衰退分水嶺50以上。

專家學者認為，海外觀光客的貢獻度最高，上個月日本服務業從這些客群中獲取的需求，還創下2018年7月以來最大。日本政府統計，赴日遊客在2022年11月大增近100萬，這是日本向全球自由行觀光客，重新開放邊境後的首個完整月份。

因此，2023年日本服務業的表現可期。不過，通膨上漲太快，這些業者投入的營運成本也同步大幅上升。除了燃料、電力和原物料成本增加外，日企在上個月也開始感受到10月最低工資上調的人事成本壓力。

拜服務業上個月數據繼續成長，綜合PMI也從11月48.9增至49.7。但日本製造業指數在11月曾創26個月以來最低之後，上個月繼續低靡只有48.9，連續兩個月都在臨界點50以下。