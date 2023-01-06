女星小甜甜與藝起發光協會的風波近日在女主角披露下變為家暴案件，而小甜甜老公稍早曬出道歉影片，並指是被妻子多次要求去做家事不從，才在小甜甜挑釁下出手傷人。近日諮商心理師林萃芬在節目中分析小甜甜和老公的互動，她認為小甜甜的狀況是屬於「危機超負荷」，事發前她為何要狂逼老公快去幫忙做家事？原來是跟小時候的傷口有關。

諮商心理師林萃芬最近上《新聞挖挖哇》分享小甜甜事件，主持人認為這件事可以從兩性溝通的問題切入，「一般男生對太太懷孕、坐月子那麼辛苦可能感受不強，可是女生感受很強」，林萃芬則回，她覺得小甜甜的狀況有點危機超負荷，如同小甜甜自己所說，「從小沒有父母照顧，可是自己當爸爸媽媽的時候，這種感覺會大爆發」。

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林萃芬進一步表示，由於小甜甜的生長背景，會比一般人更在乎「有沒有被照顧好家裡」，由於自己從小沒有被照顧好的經歷，會更希望做好自己的角色，所以才會產生後來所說的要求另一半趕快泡奶粉、趕快做家事，但若遇到老公說要打電動，對男生來說可能是紓解壓力，對女生而言這句話就亮起了紅燈。

林萃芬說：「她非常需要你照顧她的時候、陪伴她的時候，你這時候說等一下我打一下電動，我推論那時候應該是（女方）馬上就會斷線」，一句「等一下又不會怎樣」，未來可能因此被念一輩子。此外，兩人是先有後婚，林萃芬也說：「通常我覺得先有後婚的夫妻，往往是感情的一個大考驗」，因為兩個人可能還不夠熟悉，不僅要相處、磨合，還要共同照顧家裡，因此容易導致各種議題，包括產後憂鬱都會在兩人婚姻浮現，能不能挺過這些關卡真的很難說。

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