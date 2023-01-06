賴士葆在臉書發文。（摘自賴士葆臉書）

蔡政府終於宣布還稅於民，每人發6000元，但以須經立法院審議為由，宣稱來不及在過年前發放。國民黨立委賴士葆痛批超收稅金再還稅於民，根本是錯誤政策所導致，不僅不是德政，還當成閣揆保衛戰，根本是「太缺德」。他強調，國民黨團一定在曆年前完成相關程序，讓人民拿到6000元現金，只是蔡政府願不願意做而已！

賴士葆在臉書發文說，不當賦稅制度超收人民的錢，政府該做的是先道歉，然後趕快還錢就於民，就這麼簡單。現在卻故意拖拖拉拉，順勢搞閣揆保衛戰的歹戲，塑造政府恩澤嘉惠百姓的形象，太缺德。記得當初政府擋BNT疫苗，等疫苗進來，還要攬功說是政府大力協助的德政。超收稅金是錯誤的政策所導致，不是德政。

賴士葆表示，民進黨團總召柯建銘說發現金要依法行事、要編列預算、要閣揆備詢、要完成審查程序。過去民進黨像黑幫老大魚肉鄉民，仗勢人多在立法院隨時輾壓在野黨，視立法院議事規則如無物。這幾年在立法院眼見蔡政府每個會期都有違法違憲不守法治的紀錄，每次看著那些衣冠楚楚的綠營權貴，用表面民主舉手表決，實則踐踏法治，都讓人痛心疾首。現在就像流氓忽然變成良民，口口聲聲要遵守法治，笑死人，如果那麼莊重嚴肅，為何像菜市場就地喊價變來變去？

賴士葆說，舉幾個例子：

1.一例一休的立法過程出爾反爾，最後修成勞資雙輸的惡法。

2.強行通過8千億前瞻預算，用包裹表決方式一次通過一百多個案子，創世界民主國家的表決惡例。

3.農田水利會修法沒收民選人民團體的資產，改為國有，踐踏民主法治。

4.國務機要費除罪化指鹿為馬，把它當特別費，霸王硬上弓通過修法。

5.要為林智堅量身訂做「竹竹併」，火速修法解除新竹人口數限制，後因地方利益糾葛才喊停。