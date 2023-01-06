北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）週4表示，烏克蘭必須在談判桌上表現得很強勢，才能與俄羅斯實現和平，而這必須通過向基輔提供更多武器支持來實現。

據土耳其國營《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）5日報導，史托騰柏格在奧斯陸舉行的挪威企業聯合會年會上發表講話時，對俄羅斯去年2月開始的對烏克蘭的戰爭作出了評論

他指出，戰爭是不可預測的，但大多數戰爭都在談判桌上結束，他說這場戰爭也很可能通過對話結束。

「烏克蘭人在談判桌上能取得什麼，取決於他們在戰場上的實力。如果我們希望通過談判實現和平，讓烏克蘭繼續成為歐洲的一個獨立民主國家，那麼實現這一目標的最快方式就是支持烏克蘭。通往和平的道路實際上就是通過武器，」

斯托爾滕貝格說，無論戰爭的結果如何，歐洲的安全形勢已經發生了永久性的變化。他補充說，俄羅斯想要一個不同的歐洲，並旨在控制其鄰國。

他說：「即使戰爭結束了，我們（北約）與俄羅斯關係的問題仍將存在。」史托騰柏格說，北約應該更多地投資於防禦，不應該在能源等領域依賴獨裁政權。