高雄壽山動物園整建工程於去年12月完工，目前試營運期間，許多親子走訪動物園，高市府觀光局宣布，農曆春節門票預購將於1月11日上午10時開放購票，適逢春節連假1月22日到1月29日期間相關售票管道與平台總計加碼1000張門票。

高市府觀光局表示，為了讓園內動物們逐步熟悉人潮，壽山動物園農曆春節門票仍採預購制，藉此分散人流，提升遊園品質，預計1月11日上午10時開放購票，民眾可分別於官網線上預約訂票系統、7-11 ibon及KKday等3種管道預購壽山動物園門票，至於免票優惠適用對象則不必購票，憑相關證件直接入園即可。

高市府觀光局進一步說明，自1月11日起開放預購的是1月22日至1月31日的門票，原本平日2000張、假日3000張，因適逢過年連假，因此決議1月22日到1月29日期間相關售票管道與平台總計加碼1000張門票，而1月30日休園，1月31日則回歸原本售票數量。