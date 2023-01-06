美國最大民營雇主之一亞馬遜宣布大規模裁員，分析師對此表示，由於企業急於降低成本，這一波席捲科技業的裁員浪潮可能延續到2023年。

根據科技業裁員追蹤網站Layoffs.fyi最新的統計數據，2023年截至目前為止有18家科技公司裁員，裁員人數達17130人。前一日該網站數據顯示，隨著大流行病高峰期間的榮景急速破滅，2022年共有1020家科技公司裁員，裁員人數總計達15萬3,937人。

這波裁員讓人回想起本世紀初的網路泡沫化與2008年的全球金融危機，當時科技業為了縮減開支也掀起了裁員巨浪。獵頭公司 Stanton Chase常務董事Greg Selker表示：「他們想要保護自己，以免重蹈2008～2009年的覆轍」。

企業在全球大流行期間擴大招聘只能在2022年改弦易轍，科技業的裁員潮尤其嚴重，根據主管培訓公司Challenger, Gray & Christmas, Inc的數據，科技業在2022年的裁員人數比2021年暴增649%。

隨著借貸成本大幅升高導致需求下滑，科技業數位高層坦承在新冠疫情危機期間，他們的人力過度擴張。

臉書母公司Meta Platforms Inc去年裁員11,000人，執行長祖克伯坦言，他誤以為這場大流行病帶來的榮景會持續下去。

科技業巨頭微軟和谷歌母公司Alphabet已經暗示將削減成本，其中也包括裁員這個選項。

雲端軟體巨頭Salesforce執行長Marc Benioff周三宣布將裁員10%時，因為之前確實僱用了太多人。

亞馬遜執行長賈西（Andy Jassy）周三宣布將裁員逾18,000人，規模遠超出日前盛傳的約裁員10,000人。亞馬遜所面臨的問題包括企業削減開支導致其雲端運算事業增長放緩，以及物價持續上漲促使消費者收緊開支進而打擊其電商事業。

AJ Bell投資總監Russ Mould表示，有些人應該會記得在2000年到2003年間，廉價資金、高度樂觀的投資預期以及充裕的現金催生出了巨大泡沫。我們將密切關注當年的情況是否重演，因為這樣的危險確實存在。

根據路透社統計，截至目前為止，亞馬遜的裁員人數（至少18,000人，約占總人力6%）在所有大型科技公司中排名第一；其次為Meta（11,000人，約占總人力13%）。Salesforce以裁員8,000人（約占總人力10%）排名第三，思科裁員4.100人（占總人力5%）、推特裁員3,700人（占總人力50%）、美國網路抵押貸款公司Better.com裁員3,000人（占總人力33%）及Peloton裁2,800人（占總人力20%）分別排名第四至第七名。