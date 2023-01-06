儘管2022年11月美國CPI年增率為7.1%，低於市場預期。然而聯準會仍宣布升息2碼以因應高通膨的壓力。在此環境下，大華銀投信建議，投資人應以提升防禦力為首要策略，其中又以醫療保健類股兼具成長性與防禦性，值得持續關注。

聯準會2022年12月的利率決策會議後，官員重申堅決對抗通膨的立場不變，並擔憂2023年可能出現經濟衰退。新加坡大華全球保健基金產產品經理何彥樟表示，隨著市場借貸成本增加，以及美國11月零售銷售月增率創下去年來最大跌幅0.6%，顯示美國家庭的消費能力受到高通膨與利率上升的影響有所減弱。整體而言，高通膨與升息環境對於企業還是消費者的衝擊正在顯現，短期內難以緩解。全台而新加坡大華全球保健基金，也是全台唯一一檔提供配息級別的醫療保健基金。

何彥樟表示，年度交接之際，金融市場本就容易波動，而近期全球股市普遍下跌，風險資產表現震盪加劇，加上2023年眾多風險未減。在投資策略上，建議以防禦為首要目標，像是醫療保健、公用事業以及必須消費等板塊相對穩健。他指出，醫療生技股去年第三季財報表現多優於預期，產業也具有韌性，吸引資金回流。根據彭博統計，多家生技製藥權值股上修2022年營收預測約5%。此外觀察生技ETF - XBI US ETF截至11月底的資金流入狀況，發現生技類股持續吸引資金流入，相對於標普500表現強勁。

何彥樟進一步指出，就新藥核准速度來看，美國FDA新藥批准近五年穩定維持在45件以上；此外，人口眾多的新興市場對於健康的重視，也讓健康護理支出增長快速。預估到今年底，新興市場佔全球健康護理的支出，將由2014年的21%提升至33%，顯見醫護相關需求不受經濟環境影響，且為長期趨勢。