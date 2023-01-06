根據BBC英國廣播公司中文網5日報導，移民署3日在網站上公布九項港澳居民不得從事的活動，但隨即匆忙下架。香港《文匯報》報導，多位香港政界、青年代表批評，蔡英文總統在香港反修例運動期間大吃「人血饅頭」，支持「港獨」勢力，但內心敵視在台港人，現在等於是「用完即棄」。

這9項港澳居民不得從事的活動，包括參加選舉造勢活動或助選活動；參加政治性質公眾活動；各軍事基地、要塞堡壘窺視、拍照或攝影；從事違反社會善良風俗或危害社會秩序之行為；未經許可從事工作；接受媒體邀約訪問等。但「九不得」當晚又「被刪除」。陸委會接受媒體查詢時稱「港澳居民來台須遵守台灣法律規範」，但另一方面又稱下架文件是由於「誤植」。

報導稱，對於民進黨政府列出這些明顯是敵視居台或赴台旅遊港人的規定，港區全國人大代表、中國和平統一促進會香港總會執行會長陳亨利表示，港澳台三地同胞都是血濃於水的一家人，大家都應該開放交往，推進兩岸關係，「奉勸蔡英文當局三思，切勿無理針對港澳居民限制權利。」

他指出，近年有不少港青談論到要移居台灣，「蔡英文當局其實對來自港澳的人士並無好感，甚至是敵視。香港年輕人通過此事應該更加看得清楚台灣當局的真面目。」

港區全國人大代表、民建聯立法會議員陳勇批評，蔡英文在香港反修例運動期間大吃「人血饅頭」，煽動「港獨」勢力，將台灣吹噓成所謂自由的「烏托邦」，吸引不少涉案分子在港犯事後畏罪潛逃到台灣，但久久仍未能取得當地合法身份，加上這次的「九不得」，正讓公眾徹底看清楚其嫌棄、防備港人的真面目。「這次台灣移民署之所以朝令夕『刪』，不排除是台方知道自己過河拆橋，但由於吃相太難看，唯有暫時將文件下架。」

大陸全國政協委員、工聯會立法會議員黃國表示，台灣當局要求居台港人「不得接受媒體邀請」等一般民眾都享有的最基本權利，明顯屬歧視，甚至敵視港澳同胞，極其離譜，等於視港人為間諜、特務，亦令人質疑有關做法是否有違當地法例，現在就算當局將其下架，也已令不少港青看清楚了台灣當局的醜惡面目。

他指出：「過去幾年，特別是2019年香港反修例運動期間，蔡英文為達自己的政治目的，宣稱支持香港的『抗爭運動』，『港獨』與『台獨』相互勾結，令不少港青前途盡毀，如今企圖用完即棄，並刻意鼓動台灣社會敵視在台港人。」