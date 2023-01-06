觀察者網6日報導，在歐盟「強烈建議」各成員國要求自中國大陸入境旅客提供核酸陰性證明後，期待大陸旅客大幅重返出境遊市場的歐洲航空業憤怒了。

據政客（Politico）新聞網歐洲版當地時間5日報導，歐洲航空協會（A4E）、國際航空運輸協會（IATA）和國際機場理事會歐洲分會（ACI Europe）當天發布聯合聲明，稱對歐盟這一決定「深感失望」（lament），並將該建議比作未經思考的「膝跳反應」（膝反射）。

歐盟當地時間4日經緊急磋商之後，「強烈建議」歐盟各國政府要求自大陸入境旅客出發前提供48小時內新冠病毒檢測陰性證明，並「鼓勵」對來自中國的旅客進行隨機核酸檢測，對來自大陸航班的廢水進行病毒檢測和測序等。

德國之聲指出，盡管這些決定對各成員國沒有約束力，但被認為是一個重要的指導方針。歐盟做出上述呼籲的第二天，德國衛生部長勞特巴赫便宣布將很快收緊入境規定，來自大陸的旅客出發前需至少進行一次抗原快速檢測。為監測可能的病毒變種，旅客落地後將接受隨機抗原檢測，機場也將對大陸出發的航班做廢水檢測。

A4E、IATA和ACI Europe在5日的聯合聲明中指出，歐盟給出的建議明顯與歐洲疾病預防與控制中心（ECDC）3日發布的評估報告內容相悖。該報告確認，大陸現存毒株已經存在於歐盟和歐洲經濟區國家，不會影響當地流行病學狀況，對自大陸入境者進行檢測不能被認為是一種科學的、基於風險的措施。

「令人遺憾的是，昨天（4日）達成的建議在很大程度上相當於一種膝反射。」聲明建議，將航班廢水監測作為替代旅客檢測的措施，這些協會「期待著在2023年1月中旬之前與歐盟就這些建議的重新評估進行進一步接觸」。

A4E囊括了法航—荷航集團、德國漢莎航空公司、國際航空集團、廉價航空易捷航空公司和里安航空公司在內的歐洲五大航司。IATA現有來自120個國家的290家會員航空公司，其定期國際航班客運量約占全球的總客運量82％。ACI Europe則在58個歐洲國家擁有超600家機場運營商為會員，占歐洲商業航空運輸量的90％以上。

「中國遊客對歐洲經濟很重要」，政客新聞網歐洲版稱，航空業將巨大的中國市場的重新開放視作疫情復蘇計畫中的「最後一塊」，這也是業界對歐盟這一決定如此憤怒的原因之一。去年，全球航空業的運力徘徊在疫情前水準的83％左右，亞洲市場對這一數字的影響很大。