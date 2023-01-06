去年度政府稅收超徵4500億元，行政院規畫匡列1400億元全民普發現金6000元。但有財政部官員稱，為還稅於民恐要舉債150億元。國民黨台北市立委補選候選人王鴻薇今質疑，民進黨政府執政6年稅收累計超徵1.1兆元，錢花去哪？

王鴻薇表示，政府施政要按照編列預算實施，但民進黨政府動不動就搞特別預算、追加預算，通通都不透明；為何民進黨政府能一方面浮濫花用，另一方面債務也還在增加？編列預算都編假的？若當選立委，將追查1.1兆元超徵稅收花去哪？

王鴻薇指出，民進黨政府債務年年增加，現在要還稅於民、普發現金，卻又說還要舉債，這到底是什麼財政紀律？究竟跟人民收的納稅錢到底花去哪？都花到像新竹棒球場一樣？還是拿去綁樁、做豆腐渣工程？對財政部說法不能接受。

王鴻薇表示，超徵金額去年4500億元，但過去6年整個政府超徵總合達1.1兆元；本來預算沒超徵稅收這筆收入，有這筆收入第一應還稅於民，要不就應還債；若沒有還稅於民，今天也沒有普發現金，但還稅於民精神不只是把錢發給大家。