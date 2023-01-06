新竹市市長高虹安揭露新竹棒球場工程疑涉偷工減料，包括在草皮發現廢棄磚頭、石頭和電線等，問題多達152項，市府發言人施淑婷今（6）日上午已將相關事證送至新竹地檢署。新竹市前市長林智堅則發出4點聲明，強調如有任何貪贓枉法毋枉毋縱，若無應儘速還給市府同仁清白，並嗆高應誠實面對她個人涉貪的司法案件，勿把新竹棒球場變成轉移焦點的政治工具。

林智堅今日中午11時15分在臉書發文，針對高虹安踢爆新竹棒球場及媒體相關報導發表聲明，全文如下：

1.呼籲檢調儘速啟動調查，如有任何貪贓枉法，毋枉毋縱，若無，應儘速還給市府同仁清白。

2.高虹安獲得市民支持，既擔任市長，就必須「解決問題」，應清楚向球迷和市民朋友允諾棒球場何時重啟，讓球賽回到新竹市立棒球場，才能回應市民期待。

3.如果高市府在尚未驗收前發現有任何工程瑕疵，應該要回到契約精神、內容，向施工廠商要求並盡速改善，才是負責任的表現。

4. 最後，呼籲高市長誠實面對她個人涉貪的司法案件，勿把新竹棒球場變成轉移焦點的政治工具。