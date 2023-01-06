蔡英文總統「勗勉中部地區戰備部隊」，出席「空軍第四聯隊暨與重要幹部及官兵代表會餐」致詞時表示，面對共機頻繁侵擾台灣，我們的空軍第四聯隊，不分日夜，隨時待命。去年八月，共軍軍演後的加強戒備期間，第四聯隊優秀的飛行員，升空對應了18批36架次，捍衛國家的領空。

總統春節勗勉「陸軍機步234旅聯兵一營」。（曾薏蘋攝）

總統春節勗勉「陸軍機步234旅聯兵一營」。（曾薏蘋攝）

總統春節勗勉「陸軍機步234旅聯兵一營」。（曾薏蘋攝）

總統說，她也要再次強調，共軍持續不斷的軍事活動，無助於兩岸關係，也無助於區域的和平穩定。

總統強調，透過模擬戰場實景的無人機監偵訓練，不僅要強化官兵實戰化的能力，這也是因應當前新的戰爭型態。新制上路後，國軍的訓練，會更精實、更貼近實戰，也會更符合現代作戰需求。因此，包括無人機在內的新式武器，未來入伍的義務役，依照任務需求，也會接受訓練，符合現代作戰的需求。

總統表示，今天她來到這裡，就是要代表國人，來謝謝空軍弟兄姊妹的付出，也為國軍部隊加油打氣。

總統致詞指出，面對威權主義不斷擴張，唯有持續強化國防戰力及韌性，才能確保國家安全和利益。去年底，我們提出以強化全民國防為戰略目標的兵力結構調整方案。

她說，上禮拜，她到澎湖，了解陸軍兩棲偵察營的「實戰化射擊演練」；今天，我來到嘉義，看到陸軍機步234（兩三四）旅聯兵一營的「機步排應援作戰實兵演練」。

總統說，在全民國防系統的檢討與調整中，「後備系統」也是重要的一環，要讓「常後一體」，更明確、更系統化的落實。

總統指出，所以今天，她也看到嘉義後備指揮部，除了執行、協助多次教召，來提升後備部隊的戰力，也有效編管民力，讓地方民防系統運作順暢，讓守護國家的力量更加堅實。

她說，身為三軍統帥，有信心中華民國國軍，絕對是一支有能力、有決心，可以求新求變、捍衛自由民主，與區域和平的鋼鐵勁旅。

總統強調，再過不久就是農曆新年，但是國防沒有假期。我要請留守的國軍弟兄姊妹，務必堅守崗位，守護國家安全，在勤務之餘，也別忘了打電話問候家人。