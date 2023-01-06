美國康乃爾鳥類研究室的線上全球鳥類圖誌，說明雷仙島鴨不具備遷徙能力。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮一隻雁鴨被媒體拍到報導，直指就是全球僅剩不到500隻的夏威夷「萊島鴨」（Laysan Duck）、飛逾8000公里而來。由於是花蓮從未出現的物種，立刻吸引愛鳥人士趕往發現地點朝聖。但鳥會存疑，引發兩派不同意見論戰。縣府農業處慎重起見，特別請農委會特有生物研究保育中心協助，從特徵及生態習性判斷，證實並非雷仙島鴨！

縣府農業處向行政院農業委員會特有生物研究保育中心查證，該中心助理研究員林大利表示，花蓮縣吉安溪出現的鴨子，並非雷仙島鴨（又名萊島鴨），主要是依據5點，體型、翼鏡、分布、移動能力及保育措施。

他說，依據美國康乃爾鳥類研究室(The Cornell Lab of Ornithology)之線上全球鳥類圖誌(Birds of the World)的描述：雷仙島鴨的體型在37公分至39公分之間，屬於小型的雁鴨科鳥類，媒體拍到吉安溪出現的鴨子，體型約50公分，體型上顯然有極大的差異，較接近馴化自綠頭鴨的家鴨。

他說，雷仙島鴨在翅膀張開時，翼面中後緣有明顯的藍綠色金屬光澤，稱為「翼鏡」，而花蓮的鴨子沒有這個特徵。

他說，雷仙島鴨僅分布於夏威夷的雷仙島(Laysan island)，島嶼面積僅3.7平方公里，是全世界所有雁鴨中，分布範圍最侷限的物種。雷仙島鴨不具遷徙能力，無法長距離甚至跨海移動，無法從夏威夷跨海飛到台灣。

林大利表示，由於分布侷限再加上移動能力不佳，雷仙島鴨屬於嚴重瀕臨滅絕的鳥類。美國相關單位多年來投入大量保育行動，目前90%以上的個體都有繫上編號腳環，為的是每年清楚盤點每一隻雷仙島鴨。花蓮的鴨子則未戴有美國研究用的腳環。

中華鳥會秘書長呂翊維表示，中華鳥會成立鳥類紀錄委員會，每年定期審查鳥友們提交的稀有鳥類報告，新鳥種的認定須透過委員會的鳥類專家與學者仔細的特徵鑑識，甚至排除相似的鳥種，以及比對鄰近地區的紀錄，經過種種的考量才會正式納入台灣鳥類名錄。但若有鳥友提出進一步的見解和證據，都歡迎提交正式的紀錄報告給中華鳥會進行討論。

這隻鴨引發軒然大波，因4日有平面媒體「獨家報導」，刊登稱在花蓮拍到全球僅剩不到500隻、分布於夏威夷的稀有保育類「萊島鴨」（Laysan Duck），竟飛越逾8000公里到花蓮，未料，隔天就有飼主貼文表示「那是我家鴨鴨啦，開心牠一切安好」，還貼照片佐證；花蓮野鳥學會擔心鳥友被誤導，發文澄清「特徵不符」。

雷仙島鴨：學名Anas laysanensis，又名萊島鴨，分布：雷仙島、位於夏威夷檀香山西北方1500公里。保育等級：嚴重瀕臨滅絕，數量僅存約500隻。