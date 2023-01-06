連一鮑魚前負責人鍾文智，因涉嫌炒作「台灣存託憑證」（TDR），一審遭重判18年，案件到了二審後，鍾發現二審其中一名法官竟然就是一審法官，聲請法官迴避卻遭駁回，向中華人權協會陳情，協會發現，雖然該位法官沒有參與最後的一審實體判決，但是在一審審理期間，該位法官曾參與一審14次的審理程序，並訊問20位相關證人，甚至還以「犯罪嫌疑重大」的理由，裁定鍾以5000萬元交保，並限制住居、出境、出海，協會認為，該位法官顯然已經對鍾形成不利心證。

中華人權協會表示，最高法院刑事大法庭於2022年12月28日就111年度台上大字第1924號偽造文書案件宣示裁定指出，「法官曾參與准予交付審判之裁定者，於嗣後同一案件之審判，應類推適用《刑事訴訟法》第17條第7款規定自行迴避，不得執行職務。」。意即該位法官本應自行迴避才對，未料鍾文智申請迴避竟遭駁回。

由於國內諸多人權團體發現，近年來，司法在法官迴避制度的落實上充滿弊端，2022年10月22日，七法股份公司邀請全國律師聯合會人權保護委員會、台北律師公會人權委員會、台灣人權促進會等團體，在台大會議中心舉行「公平法院及法官迴避研討會」，期盼法院能做出公平審判，以保障人民訴訟權。

會議中，中華人權協會也就所有陳情案件，鍾文智涉嫌炒TDR、遭台北地檢署以違《反證券交易法》起訴並在一審重判18年一事進行討論，協會發現，鍾一審遭起訴並遭重判後提出上訴，結果二審受命法官竟就是一審的陪席法官，雖然該位法官沒有參與最後的一審實體判決，但是在一審審理期間，他曾參與一審14次的審理程序，並訊問20位相關證人，甚至還以「犯罪嫌疑重大」的理由，裁定鍾姓當事人以5000萬元交保，並限制住居、出境、出分，顯然該位法官已經對鍾姓當事人形成不利心證。

鍾擔心該位法官對其案件已有心證，因此聲請他須迴避，卻遭高等法院、最高法院以該位法官沒有參與前審實體判決，就不需要迴避等理由駁回確定。但協會認為，該位法官在一審時早已接觸過相關卷證資料，已經產生先入為主的印象，對鍾會形成既定印象，其心證不可能還像白紙一樣，甚至可說是已經對鍾形成不利心證，如何能確保二審期間鍾能獲得公平的審級救濟機會？

鍾文智於2022年7月5日向憲法法庭聲請違憲審查，希望大法官宣告裁定違憲，讓他可以更換法官，獲得法院公平審判的權利。然而，高等法院對於鍾文智的案件，仍然定於2023年3月1日進行言詞辯論。