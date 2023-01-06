台語金曲歌后詹雅雯前年證實罹患帕金森氏症，去年更被診斷出大腦接連長出腫瘤，恐有猝死風險，讓她體悟到把握當下的道理，去年底透露將到日本旅遊一個月，昨(5日)在臉書曬出一名男子背影照，接著表示：「轉角遇見幸福了？」立刻引起網友熱議。

詹雅雯飛抵日本旅遊後，不時會在臉書分享旅途心得，昨(5日)就在臉書眺望富士山的美景照，接著表示：「住帳篷，燒著營火，看著富士山⋯頂級的大自然美景～～身心靈都感動」，不過其中一張是一名男子正在生火的背影照，讓她開心說道：「遇見帥哥主動幫忙起火，哈哈哈，心都暖了」，更不忘搞笑表示：「離家出走的人⋯轉角遇見幸福了?」貼文一出便吸引一萬多人按讚。

對此，網友紛紛留言：「您就好好享受吧這種快樂時光，人生就是有時對別人付出，有時好好愛自己一下，幸福就在當下」、「雅雯老師放鬆心情，享受當下的美景」、「雅雯老師要放鬆心情沈澱情緒，好好休息一下吧」、「很幸福的畫面，祝福旅途愉快」。

詹雅雯在日本旅遊途中，經由律師得知先前盜刷她信用卡嫌犯的證詞，坦言內心很受傷，將一切歸咎於自己「太相信人」，但樂觀的她轉念一想，感激對方讓自己學習到與傷心、挫折共處，進而變得更加堅強，更向信用卡詐騙犯喊話：「你們可以詐騙、盜刷我的錢財，但是奪不走我內心堅信的愛與善良」。