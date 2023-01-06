2023台灣燈會將於2月5日在台北盛大舉辦，台北市政府6日舉辦大會裝備發佈記者會，富邦啦啦隊現身熱舞，為記者會揭開序幕。（羅永銘攝）

2023台灣燈會將於2月5日在台北市盛大舉辦，為因應人潮，台北市政府已招募3500名志工，6日舉辦大會裝備發布記者會，展示志工標配物資，其中首度公開亮相工作人員外套與志工背心，由企業斥資500萬贊助，台北市長蔣萬安也親自穿。不過燈會提燈需透過台北通登記，但周邊商品卻跟電商合作，恐造成民眾混淆，蔣萬安表示，會請相關的局處跟中央好好協調清楚，再向民眾說明。

蔣萬安致詞表示，台灣燈會是台北開春第一場大型活動，更開玩笑說，23年前台北也曾舉辦過燈會，回想當時自己才剛出生，逗得台下哈哈大笑。

蔣強調，23年後再舉辦燈會是台北的驕傲，預期會有超過1000萬人次到訪，帶來210億的商機，這次燈會在台北能夠順利籌備，有很多企業朋友支持，加上過去三年疫情衝擊，在地企業還有社會力量的付出，撐起台灣經濟，大家透過社會參與讓台灣更好。

至於台灣燈會人潮是否會造成交通壅塞，蔣萬安表示，昨天他也到交通局聽取相關業務報告，請交通局進行相關的規畫，確保我們的人潮能夠安全疏散，大家愉快地來安全地回家。

2023台灣燈會即將於今年2月5日在台北盛大舉辦，台北市政府6日舉辦大會裝備發佈記者會，現場展示台灣燈會標配物資。（羅永銘攝）

台北市政府產業發展局表示，富邦金控與台灣大哥大贊助製作工作人員外套與志工背心，除兼具識別與保暖功能外，特別選用寶特瓶回收環保布料材質，呼應兩家企業理念。另也有全聯實業、統一企業集團、台灣愛麗思歐雅瑪、聯華食品及CSD中衛等企業，提供酒精、瓶裝飲用水、暖暖包、咖啡兌換券及商品卡、2023台灣燈會主視覺限定版的零食點心、口罩等物資，讓志工、工作人員補充能量外，更加深整體宣傳聲量。

產發局表示，藉由各方企業的參與，整合資源與創意，將讓世界從台北看見台灣，看見台灣燈會與台北城市的精彩融合，展現台北的蛻變及前瞻！同時透過台灣燈會的擴散效應，有助形塑企業品牌、行銷產業優勢，並獲得國際曝光效益。

「2023台灣燈會在台北」是國境解封後的第一場國際大型活動，規劃4大展區、1座主燈、6座副燈，範圍達168公頃、展出300件以上作品及串連12個行政燈區，更多活動資訊，可至2023台灣燈會「光源台北」官方網站。