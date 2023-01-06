高通於CES 2023宣佈推出Snapdragon衛星(Snapdragon Satellite)，堪稱全球首款為頂級智慧型手機提供基於衛星的雙向傳訊解決方案。Snapdragon衛星將藉由橫跨全球的行動傳訊服務1提供全球連網，從搭載旗艦Snapdragon 8 Gen 2行動平台的裝置開始。新一代支援Snapdragon衛星緊急傳訊功能的智慧型手機預計下半年於特定區域推出。

Snapdragon衛星搭載Snapdragon 5G數據機射頻系統，並由全面運行的銥衛星星座(Iridium satellite constellation)提供支援。Snapdragon衛星將使OEM廠商和其他服務提供商能夠實現真正的全球覆蓋，此款提供給智慧型手機的解決方案將利用銥衛星具氣候韌性的L頻段進行上下行鏈結傳輸。

高通資深副總裁暨蜂巢數據機和基礎設施部門總經理Durga Malladi表示，強大且可靠的連網能力是頂級體驗的核心。Snapdragon衛星顯示我們長久以來實現全球衛星通訊的領先地位，也展現我們有能力為行動裝置帶來大規模優越的創新。今年稍晚高工將在頂級智慧型手機上推出這項Snapdragon平台新功能，這將讓實現橫跨多項裝置類別的衛星通訊功能和服務。

除了智慧型手機之外，Snapdragon衛星還可以擴展到其他裝置使用，包括筆記型電腦、平板電腦、汽車和物聯網。隨著Snapdragon衛星生態系的發展，OEM廠商和應用程式開發者可以利用衛星連網實現差異化，並提供獨特的品牌服務。隨著非地面網路(NTN)衛星基礎設施和星座逐漸實現，Snapdragon衛星也計劃支援5G NTN。

高通預計新一代支援Snapdragon衛星緊急傳訊功能的智慧型手機預計將於2023年下半年於特定區域推出。