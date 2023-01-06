隔夜美股三大指數跌逾1%，但中概股逆勢上揚，為港股帶來提振，周五恆生指數盤中漲0.6%，報21178.81點。國企股漲0.8%，報7229.98點。

截至周四，恆指已經連漲4個交易日，累計上漲1311點，並收復了21000點大關。

恆生科技股指數目前小漲0.6%，嗶哩嗶哩漲5.42%，漲幅最大；其次為華虹半導體漲4.9%。商湯跌3.1%，表現最疲弱。

友邦跌1.0%，稍早前一度跌近3%。中國銀保監周四宣布浙商財險、安誠財險、人保集團旗下人保壽險，以及友邦旗下友邦人壽等4家保險公司的償付能力存在數據失真問題，將依法依規予以處理。友邦人壽對此表示，該公司已於去年第三季完成整改。

康希諾漲6.0%，該公司宣布自行開發的mRNA新冠疫苗在臨床研究中獲得正面的階段性數據。

太陽能股走強，信義光能漲8.0%，稍早前一度漲逾9%，暫為表現最好的藍籌股。協鑫科技漲5.5%、新特能源和創維漲約7%、南方太陽能漲6.3%。陸媒報導，由於需求強勁且成本下滑，中國多家太陽能電池板製造商正在加開產能。

華能、中國電力、華電、華潤電力、大唐發電等火電股上漲，市場期待中國恢復澳洲煤進口。

美國電動車大廠特斯拉宣布降價，比亞迪、贛鋒鋰業、敏實、福耀玻璃等供應鏈概念股應聲齊揚，但小鵬、理想汽車、零跑等特斯拉的競爭對手聞訊轉跌。特斯拉宣布Model 3和Model Y所有車款在中國的售價最高調降13.5%。