與國際科技大廠發展脈動接軌，中保科由副董事長林建涵親自領隊率相關部門主管，於1月5日前往參訪2023 「消費電子展」CES，這個一年一度全世界最大消費性電子大展，探索最新科技走向與全球科技產業發展的潮流。

此次參訪除鎖定以ESG為主軸的綠色智慧科技應用外，中保科技更聚焦AIoT智慧物聯網平台為考察重點，希望在AIoT平台上也能發展更多元的應用，同時也針對智慧城市的運輸科技、智慧充電椿、節能平台等進行重點考察，返台後也會針對需求應用進行研發考量。

像是會場中機器人、AI科技及虛實整合的技術普及，且有感於近年基本薪資逐年調漲，為了協助企業商家降低營運成本，林建涵表示未來不排除開發「虛擬警衛系統」技術，這項結合AI影像辨識，語音辨識及語音合成(對話內容)的技術，除了可擔負人力警衛接待及警急對應的工作，也可應用作為「虛擬助理」，推展至賣場或需要導覽服務的場域，未來將可為客戶及商家解決人力工作量及成本問題。

近年來中保科聚焦重點在AIoT，看準物聯網已是產業發展及應用潮流，積極佈局發展中保無限＋，除持續投資也尋求合作團隊，不僅創造了商機更帶動國內物聯網B2C業務。

此外，在智慧城市策略上，中保科技集團則提供一條龍的規劃設計整合，能加快案場效率，像是提供建商規劃智慧建築、防災安全設備等相關需求的解決方案，及協助各縣市政府規劃大型場域安全管理、建構智慧交通、智慧防災及科技執法方案，將會是中保科強化智慧城市的新趨勢。

事實上，除了前二年因全球疫情影響外，已連續七年林建涵均親自率領研發、營業、行銷等主管赴美國CES展考察，除了充份展現團隊效率，林建涵更希望高階主管親身體驗CES現場的創新科技，所有主管可即看即討論，各面向的意見也在第一時間達成共識。除親身關注及體驗對新興科技的探索，期望對於未來在技術創新、商業模式及科技應用上，企業能注入「不斷創新、勇於突破」的新觀念與思維。