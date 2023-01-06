中華人權協會日前曾收到鍾姓當事人陳情，其中一項陳情內容就是針對法官迴避的問題。鍾姓陳情人被控炒作臺灣存託憑證（TDR），遭臺北地檢署以違反證券交易法起訴後，一審遭臺北地院判刑18年，不料上訴後，二審受命法官紀凱峰就是一審的陪席法官，雖然在一審審理時，合議庭3度更換法官，其中第2次組成合議庭的陪席法官，沒有參與最後的一審實體判決，但是在一審審理期間，該位陪席法官共參與一審14次的審理程序，並傳喚高達20位證人進行交互詰問，已達一審「過半」的程序，甚至由該位陪席法官組成的合議庭還以「犯罪嫌疑重大」的理由，對鍾姓陳情人作出5,000萬元交保和限制住居、出境、出海的強制處分，顯見該位陪席法官已對鍾姓陳情人形成不利心證。

因為該位陪席法官早已接觸過相關卷證資料，已經產生先入為主的印象，其心證不可能還像白紙一樣、完全沒有形成任何既定印象，甚至可說是已經對鍾姓陳情人形成不利心證，又如何期待其擔任二審受命法官時會改變一審形成之不利心證。鍾姓陳情人因擔心二審受命法官已有心證，因此聲請該位二審受命法官迴避，卻遭高等法院、最高法院駁回確定。

依大法官釋字第591、653、654號解釋意旨，憲法第16條保障人民有訴訟之權，旨在確保人民有依法定程序提起訴訟及受法院公平審判之權利。所謂公平審判，係指公平法院之審判，而所謂公平法院，乃成員組合等方面，由無違公平疑慮之法院構成。大法官釋字第761號解釋理由書，更明指法官迴避制度應屬訴訟權保障之核心內容。

為了追求「公平法院」，我國訴訟制度上有「法官迴避」制度之設計，其中刑事訴訟法第17條明定法官自行迴避之情形，第18條則明定當事人聲請法官迴避之情形，亦即法官有第17條情形而不自行迴避或法官有第17條以外情形，足認其執行職務有偏頗之虞，當事人可聲請法官迴避。但依我國實務現況，聲請法官迴避不但極可能失敗，甚至還可能因此得罪法官，因此，由當事人聲請法官迴避，在實務上幾乎是名存實亡。

對於「法官迴避」之爭議，由七法股份有限公司主辦，並由全國律師聯合會人權保護委員會、台北律師公會人權委員會、台灣人權促進會共同協辦的「公平法院及法官迴避研討會」，於111年10月22日下午在集思台大會議中心蘇格拉底廳舉行，期盼法院能做出公平審判，以保障人民訴訟權。憲法法庭並於111年10月24日上午10點，針對34名死刑犯聲請大法官解釋刑事訴訟法第17條第8款「法官曾參與前審之裁判」之法官迴避規定爭議，進行說明會。

然而，依大法官釋字第178號解釋理由書意旨，法官已在下級審法院參與裁判，在上級審法院再行參與同一案件之裁判，當事人難免疑其具有成見，而影響審級之利益。因此，不僅曾參與下級審實體裁判的法官須要迴避，只要參與證據調查進而接觸卷證，或參與裁定的法官，都應該依刑事訴訟法第17條第8款所定「法官曾參與前審之裁判者」事由進行迴避，方能貫徹法官迴避制度之目的。

尤其，法院組織法第14條之1規定：「地方法院與高等法院分設刑事強制處分庭，辦理偵查中強制處分及暫行安置聲請案件之審核。但司法院得視法院員額及事務繁簡，指定不設刑事強制處分庭之法院。承辦前項案件之法官，不得辦理同一案件之審判事務。」，105年6月22日增訂本條之立法理由認為：「為維護法官之中立性要求，貫徹公平審判之法官迴避制度的本旨，強制處分審查法官不應同時或隨後擔任本案審理之法官。爰參酌司法院釋字第三九二號、第六三一號解釋之意旨，並參照外國立法例，新增第二項之迴避規定。」，故法官曾參與偵查中強制處分案件審查，事後就不得再參與同一案件的審理。

刑事訴訟的迴避制度在維持審判的公平性，保障人民訴訟權及司法人權，並要求法官能夠維持獨立、超然的態度，基於裁判者的客觀角色公正裁判，法官不得對案件或被告存有偏見與預斷，才能落實「無罪推定」的公平審判要求，因此，若法官有任何心證污染而可能對被告作出不利裁判，應該迴避該案審理。

本案一審陪席法官不但曾參與鍾姓陳情人具保、限制住居強制處分的裁判，更在一審時，曾參與14次審理程序並訊問相關證人，依舉輕以明重原則，本於法院組織法第14條之1第2項的相同法理，為維護法官中立性的要求，貫徹公平審判的法官迴避制度，避免法官有任何心證污染而可能對被告作出不利裁定，且高等法院的法官人數並無不足，為充分保障鍾姓陳情人的審級救濟機會，以及預防法官可能的不公平預斷，該位一審陪席法官自不得再參與二審審理，應該予以迴避。

由司法院所推行讓人民參與審判的「國民法官」制度，將在明年上路，即是引進一般國民正當法律感情的審判制度，其目的就是希望讓來自社會各階層、具有公正代表性的一般國民，本於其多元的常識良能及社會經驗參與刑事審判程序，以提升裁判之廣度與深度，增加判決結果之周延性及民眾對於司法的信賴。但如今在現行實務法官迴避運作過於保守下，卻連人民訴訟權保障之核心內容─法官迴避制度，都無法獲得保障，不斷為應該迴避而未迴避的法官找藉口，這樣的司法改革，顯然缺乏捍衛程序正義的決心，無怪乎民眾對於司法與法官的質疑與不信賴居高不下。