雲林在地良品。（周麗蘭攝）

雲林年貨大街除有雲林良品，還有縣內社福團體的愛心產品共襄盛舉，在愛心攤位消費滿百元，集滿5個章就可以兌換限量肉鬆、酸菜、小紅包抽抽樂。（周麗蘭攝）

雲林年貨大街又來了！斗南鎮公所與雲林縣府攜手在14、15日於斗南田徑場門口舉辦年貨大街，除有雲林良品，還有縣內社福團體的愛心產品，屆時將有限時限量搶購商品，包括土番鴨一隻99元、土雞半隻100元、滴雞精5包199元等優惠。

去年斗南鎮公所在斗南田徑場舉辦年貨大街引起熱烈回響，今年續辦，縣長張麗善表示民眾殷殷期待年貨大街登場，今年將編列預算補助明年舉辦。

今年雲林年貨大街將在14日、15日早上9點至下午4點半於斗南田徑場門口舉行，為吸引民眾逛街搶好康，從早上9點到下午4點的整點，每小時整推出限時限量採購。

早上9點是滴雞精5包1組199元（原價750元）限量100組；10點是2.8斤土番鴨特價99元（原價350元）限量99隻；11點是土雞半隻500公克特價100元，限量100隻；13點是蜜汁叉燒500公克99元（原價250元）；14點則是香辣滷味加1元多一件，每盒99元；15點為1.5公斤土雞特價150元；16點為紐澳雞翅400公克特價50元（原價250元）。

年貨大街舉辦期間，在愛心攤位消費滿百元，集滿5個章就可以兌換限量肉鬆、酸菜、小紅包抽抽樂；每天早上10點半打卡就送仙草凍，限量250杯；下載、開啟「雲林幣扭一下」及「雲林縣環境資訊整合」APP即可兌換全家禮券100元每小時限量50名。

斗南鎮長沈暉勛、縣議員蔡東富、表示，身心障礙朋友也會來設攤，靠自己的力量自力更生，期望採買年貨的鄉親們也能大量採購，幫助弱勢族群過個好年。