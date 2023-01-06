受到記憶體晶片、智慧型手機及顯示器需求疲軟的衝擊下，三星電子初估2022年第四季利潤慘跌69%，創下2009年後的最大跌幅，不僅突顯利率快速上升導致消費需求翻轉的危機比想像更嚴重，晶片業供過於求的慘況恐怕也一時難解。

美媒財經媒體報導，三星初估去年第四季的利潤降至4.3兆韓元，遠遠低於分析師預期的6.7兆韓元，詳細的財報數據需要等待1月底才會出爐，市場認為慘澹的獲利表現將迫使三星改變策略，可能做出削減資本支出與產量的決定。

里昂證券分析師Sanjeev Rana表示，「三星一直堅稱他們沒有削減資本支出或供應量的計畫，但需求與獲利能力快速惡化，代表管理階層將不得不考慮他們不曾想像的事情，有可能是記憶體晶片減產。」

南韓元大證券全球資產配置主管Daniel Yoo則認為，雖然三星已經公開表示，庫存水準有可能在今年第二季好轉，但如果削減記憶體晶片的產量，可能代表有可能「提前一點」好轉。

不僅如此，花旗分析師Peter Lee也說，「目前快閃記憶體晶片的價格與三星生產的成本差不多，由於價格跌幅大於先前所預測，我們認為三星會將今年的資本支出策略修改成較為溫和的版本，避免增加資本支出。」