台北市第3選區立委補選周日（8日）投票，但可預期的低迷投票率，讓國民黨立委候選人王鴻薇嚴陣以待。王今舉辦記者會表示，這場選舉重要的就是投票，拜託支持者8日務必排除萬難出來投票，不要讓她成「2010年的陳學聖」翻版。

現為國民黨智庫召集人的前立委陳學聖也現身表示，2010年接受國民黨徵召參選中壢立委補選，當時是要接棒當選桃園縣長的前立委吳志揚立委空缺，選區也是國民黨較強選區，與王鴻薇這次選舉情形如出一轍。

陳學聖說，當時國民黨徵召他參選中壢的立委補選，認為以他的知名度，以及在桃園擔任文化局長3年經營，應可輕鬆過關，但最後卻因當時投票率低到只有41.37％，反輸給民進黨對手約2500票，兩年後再投入正式選舉才拿回該席立委。

陳學聖說，如果周日的台北市立委補選，王鴻薇支持者不出來投票，那即使王有知名度，問政良好，也是在藍營優勢選區，最後結果可能跟他2010年一樣，提醒王支持者，不要以為王會當選就不投票，讓王成2010年陳學聖翻版。

陳學聖也提到，2010年有6席立委補選，包括桃園、花蓮、竹縣、嘉義縣、台東與台中，國民黨6戰5輸，他走過那條道路。語畢，陳還轉頭問王鴻薇你怕不怕，王也直言怕。

陳學聖說，國民黨智庫大數據顯示，關心這次立委補選的人，在媒體聲量呈現僅1.3％，要投票的人更應沒理想中的多；王鴻薇已經等很多年，很有資格做好立委，民眾若要讓一個好立委1月8日當選，當天就一定要出來投票。

陳學聖也提到，昨天早上在智庫與黨主席朱立倫、金門縣前縣長楊鎮浯開會，朱說楊選前民調都贏對手近20％，看對方好像沒什麼在選，感覺也不會選贏，但最後選舉結果顛倒過來，以此提醒對選戰要謹慎小心。

王鴻薇則表示，近日支持者拉票過程，陸續回報親朋好友支持她，但都說投票日當天有其他行程，讓她聽了頭皮發麻，感覺情況有一點不對，感受強力危機感，這就是陳學聖走過的殘酷經驗。

王鴻薇說，去年12月18日嘉義市長選舉投票率僅43％，嘉義市長黃敏惠就坦言，投票率再低搞不好就輸掉該場選舉；感謝支持者認同，但也提醒支持者，現在距離勝選還差最後1哩路，1月8日那一天，要拚投票率。

國民黨發言人楊智伃呼籲，支持王鴻薇民眾「不要贏在家裡，惋惜在投票所」，1月8日一定要出來投票。

對民進黨立委候選人吳怡農質疑王鴻薇告急，王今也反批，吳怡農對於民主選舉的很多觀念，讓她實在無法苟同，比如辯論，國內外在選舉都有很多的辯論，讓選民能更加清楚候選人的政見，他一開始就一直迴避辯論。

王鴻薇說，民主選舉最主要就是讓選民踴躍出來投票，不要放棄自己神聖權利，所以最後一刻拜託選民出來投票是天經地義的事情；拜託支持者不要放棄自己神聖權利，支持她就踴躍出來投票。