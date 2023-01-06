中華民國仲裁協會於5日舉行第17-18屆理事長交接典禮，由李復甸將理事長重任交由吳永乾接棒。展望未來的會務發展，吳永乾表示，將在歷屆理監事所奠定的厚實基礎上，結合產官學力量，共同致力於確保仲裁制度的國際接軌，以及强化仲裁作為經濟、快速、和諧、公平、有效解決紛爭替代機制的重要功能。

中華民國仲裁協會是全台歷史最悠久、體制最完備、受理案件最多的仲裁機構。原任理事長李復甸從事法學教育30餘年，曾分别任敎於文化、世新、東吳等大學，並曾擔任立法委員、監察委員等要職。在擔任本會理事長8年期間，積極推動國際與兩岸交流，以及大力精進台灣仲裁制度，貢獻良多。

新任理事長吳永乾取得美國華盛頓大學法學碩士及博士學位，其就讀台大法研所期間的同窗人才輩出，包括許宗力(現任司法院長)、林子儀、許志雄、黄瑞銘、黄虹霞等大法官，以及李念祖、李永然等知名大律師。吳永乾長期投入高等教育，甫於去年卸下世新大學校長一職。

吳永乾不但學驗俱佳，而且仲裁歷練豐富。他曾擔任行政院公民投票審議委員會主任委員及銓敍部公務人員退休撫卹基金管理委員；執掌過私立大學校院協進會、中華民國新聞媒體自律協會、台北市公用頻道協會等公益法人；又曾被選任為國票金控、國際票券、臺灣高鐡、愛之味等公司的獨立董事。登錄為仲裁人已有25年，實際參與的仲裁案件約達50件。