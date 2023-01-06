27歲吳姓男子因案被通緝，元旦連假以身份證投宿台中北區一家旅宿，遭警方發現，立即派員前往緝捕，身型壯碩的吳男見行跡敗露，拔腿就跑，仍不敵緊追在後的員警，警方也在將他緝捕後依法移送地檢署歸案。
值「112年加強重要節日安全維護工作」期間，警方積極運用「清源專案2.0」治理方案，盤點轄區高風險處所，1月2日凌晨01時30分左右，台中市二分局立人派出所接獲旅宿業友善通報住宿名單，經過濾發現名單內竟有名通緝犯窩藏於此，立即派員前往緝捕。
警方到場確認為遭通緝的吳男無誤，不料吳男趁機向外拔腿狂奔，員警也飛快衝刺狂追，雙方在北區陝西路上上演警匪追逐戲碼，吳男跑的氣喘噓噓，最終仍不敵平日健身有素的員警，順利將吳男制伏並緝捕歸案。
第二分局分局長陳家銘表示，目前正值「112年加強重要節日安全維護工作」期間，警方積極運用「清源專案2.0」治理方案，盤點轄區高風險處所，親近鄰里以便掌握轄區特性，布建友善通報網，主動發掘並清除犯罪根源，呼籲不法之徒勿心存僥倖。
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