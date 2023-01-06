天氣變冷，早上的熱咖啡沒喝完，你還會加熱回溫繼續喝嗎？專家提醒，加奶的冷掉的咖啡加熱後，容易孳生細菌。對於腸胃不好的人來說，增加罹患腸胃疾病的風險，但若是黑咖啡用微波爐加熱回溫時，控制好火力強度和時間，也能安全加熱喝剩的冷咖啡。

喝咖啡有很多好處。研究指出，進入大人年紀，每天喝一到兩杯咖啡可避免記憶力和認知能力衰退，還能減少罹患攝護腺癌、肝癌、口腔癌等特定癌症的機率。但冷掉的咖啡，還能再加熱後享用嗎？答案是：要看加熱的方式、以及咖啡有沒有添加牛奶。

●加奶的咖啡冷掉，別再加熱

鮮乳含有豐富的維生素A、D、E、K，以及天然鈣質，無論是青少年、成人和老年人，都是相當優質的營養補給品。將牛奶加進熱咖啡打成奶泡，可中和咖啡的苦味，增添香醇滋味。

市面上販售的鮮乳都經過消毒殺菌的程序，但牛奶離開冷藏環境超過半小時，就會開始變質，容易孳生大量細菌。也許你覺得加進咖啡裡的牛奶量不多，影響應該不大，但美國營養專家表示，比起一般黑咖啡，加奶的咖啡最多只能放30分鐘，或是冷掉之後，就不宜再加熱飲用，免得鬧肚子，尤其是對65歲以上、或腸胃不好的人來說，更容易引發食物中毒的症狀。

「對年紀大的人來說，免疫系統和器官對於外來細菌，缺乏完整的抵抗力，加上腸道菌叢的改變，因為細菌而引發的腸胃症狀，就會比年輕人嚴重。」美國疾病管理局（CDC）的專家指出，隨著年齡增長，腸胃消化的速度變慢，食物停留的時間拉長，加上胃酸分泌變少，讓細菌更容易生長。加上糖尿病等慢性疾病，讓身體的免疫系統較差，增加食物中毒的機率。

CDC引述數據指出，每年因為食物中毒而住院的病患中，65歲以上的人就佔了將近一半。

●用微波爐回溫咖啡，採分次加熱

愛喝黑咖啡的人應該都同意：品嘗咖啡要把握當下，除了部分豆種的咖啡放冷之後別有風味，多數的冷咖啡回溫後，香醇味道已經消失殆盡，嚐起來會更苦澀。

真的不想浪費的話，可以用微波爐回溫加熱冷咖啡嗎？有些營養專家並不建議，因為微波爐加熱食物的順序是由外向內，加上容易受熱不均，溫度較低的部分就容易成為細菌孳生的溫床。

不過食譜與健康資訊網站Spoon University總編輯霍克（Kara Hawker）撰文指出，控制好火力強度和時間，微波爐也能安全加熱喝剩的冷咖啡。

霍克建議用微波爐加熱咖啡的做法，是將咖啡倒進可加熱的馬克杯裡，然後選擇最高火力的下兩級，以半杯咖啡為例，最多加熱45秒就足夠。再依照個人喜好增加或減少秒數。若是想增加熱度，建議採分次加熱，1次以不超過30秒為限。

回溫的咖啡多半會帶有苦味，霍克建議可以添加適量的糖或奶品，讓咖啡更好入口。

●微波爐和容器保持乾淨，減少細菌感染

美國食品安全檢驗局專家也指出，微波爐加熱咖啡或食品，最好採取多次加熱的方式，才能避免加溫不均，並減少細菌孳生的機會。另外，微波爐內部和盛裝咖啡的容器，也要確保清洗乾淨，如果殘留食物殘渣和咖啡漬，都將增加細菌感染的可能性。

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