義務役役期將延長為1年的政策公告後，很多家長四處詢問「我的小孩打算要出國念書，是不是要先當完兵才能出國呢？」台北市政府兵役局表示，役期延長，對於想先出國唸書再服役的役男，是不受影響的，但切記要返國履行兵役義務，以免觸法。

台北市兵役局進一步表示，依照役男出境處理辦法第5條規定，役男出國念書還是要符合就讀學歷及就學年齡的限制，大學以下學歷到24歲，研究所碩士班到27歲，博士班到30歲；但是大學學制超過4年者，每增加1年得延長就學年齡1歲，接續就讀碩士班、博士班者均得順延，博士班就讀最高年齡以33歲為限。

兵役局長李治安強調，服兵役是國民應盡的義務，役男一旦超過出國就學年齡，役政單位就會依法催告返國，經催告仍未返國，並經認定有違妨害兵役治罪條例者，會依規定移送法辦，以維護兵役公平。有關役男出境相關規定事宜，可參閱兵役局網站／役男出境簡介。