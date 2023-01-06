淨零排放是目前世界各國都相當關注的議題，高市府環保局與日本石炭能源前沿機構 (JCOAL)及工業技術研究院，針對日本在淨零排放路徑及策略互相交流，重點聚焦於鋼鐵、石化業等產業減碳技術及案例分享，希望為高雄產業淨零技術尋找解方。

高市府環保局長張瑞琿指出，高雄為產業重鎮，淨零挑戰勢必嚴峻，高雄已經訂定2030年減碳30％、2050淨零的目標，並成立「產業淨零大聯盟」，透過以大帶小方式加速產業轉型，輔導產業減碳。

張瑞琿表示，目前高雄市主要排放源紛紛投入減碳工作，除了既有製程改善、能效提升、能源轉換等措施外，更研發及導入減碳技術，例如鋼鐵業氫能冶煉研發、石化業碳捕捉利用工廠建置、電力業導入混氫試驗等，預估至2030年產業界貢獻減碳量約可達到1000萬噸。

日本石炭能源前沿機構(JCOAL)是由日本企業共同組成，長期致力於淨零技術開發，他們在會議中除了針對日本淨零路徑、政策及能源結構說明外，更針對氫能發電、煉鋼等技術分享，包含原料煤炭氣化產氫用於煉鋼使用，並表示與中油公司合作進行碳捕捉再利用技術的開發計畫。而工研院也提供與中鋼及中油產業合作的減碳經驗，對於高雄產業減碳路徑有實質幫助。