行政院長蘇貞昌日前宣布全民普發現金6000元，但何時發放成為議題，國民黨一再提出執政團隊刻意要拖延到農曆年後，是為了「閣揆保衛戰」；對此，民進黨立法委員林楚茵5日批評，國民黨祭出「案海」杯葛總預算，「惡意用浮濫提案卡總預算過關」才是失職。國民黨立委洪孟楷批評，沒來現場的委員，卻還對其他委員的提案指指點點，擺明是放棄自己的監督權，又護航行政部門。

國民黨團總召曾銘宗說，顯然這立委不認真，國民黨有39位立委，中華民國有30幾個部會，一個部會一個案，一點都不誇張，對比民眾黨跟時代力量，國民黨所提出的提案還偏低，最誇張是民進黨，不監督、不提案，還出來攻擊在野黨，立委不及格，2000多案多不多？部會底下還有很多機關，誇張嗎？

洪孟楷也表示，楚茵委員或其他委員，都歡迎來協商會場，總預算為人民把關是天經地義的事，在野黨立委或是執政黨立委本來就要嚴格審查行政部門預算，還稅於民和總預算毫不衝突，如果說行政院或立院各黨團有共識的話，也能先來處理還稅於民。

洪孟楷說，還稅於民處理完畢，再處理總預算，只要協調溝通就能做，民進黨委員不要再護航或是配合行政部門要年後發放，他說，想不到有什麼理由不讓國人有一個好的年可以過，6000元現金對某些有錢高官來說，也許不算什麼，但對於中低民眾或一般家庭來說，絕對是及時雨。

洪孟楷指出，做好協商準備無論到幾點，都絕對奉陪，要一條一條好好的嚴審行政部門預算，沒來現場的委員，卻還對其他委員的提案指指點點，擺明是放棄自己的監督權，又護航行政部門，任何民意代表都不應該有這樣的行為。