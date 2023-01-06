吳怡農昨日在IG上PO出自己背有寫著「農」的背包的宣傳海報自嘲。（李奇叡翻攝）

台北市第三選區（北松山、中山）立委補選在即，民進黨候選人吳怡農過去曾被批「膿（農）包」，他昨日在IG上PO出自己背有寫著「農」的背包的宣傳海報自嘲，他今日受訪時表示，無法約束對手的口水、攻擊，呼籲支持者手邊若有他的小物，這兩天可以多拿出來。

吳怡農昨日貼出一張宣傳海報，並寫下「膿包不入流，背上農包才是潮流，這禮拜，背上你的農包，也記得週日出門投票！歡迎跟我分享你的包包！」照片中他背著寫著「農」的黑色背包，透過這樣的自嘲的方式，呼籲選民出來投票。

吳怡農今至長春市場掃街拜票時，被媒體問到為何會想自嘲？他回應，對手的口水、攻擊，我們沒辦法改變、約束，但很多支持者、朋友一路相挺，也拜託大家在最後兩天，若手邊有他的小物、海報、3年前的旗子，可以多拿出來，讓更多的朋友知道周日要去投票。

至於對手王鴻薇打出告急牌，吳怡農說，王鴻薇之前說要勝選，結果現在喊出告急，其實是蠻大的變化，8日不是一個人的選舉，而是大家的選舉，是可以一起提升改變台灣選舉文化的選舉，若覺得台灣的選舉文化可以更好，拜託大家1月8日出來投票，支持1號吳怡農，讓中山、北松山更好。