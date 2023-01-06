桃園市楊梅警分局昨破獲詐騙集團囚禁案，一名張姓被害者逃出報案，警方20分鐘內火速趕抵現場破門搜捕，共逮5名嫌犯並救出其餘4名被害人。台版柬埔寨案再起，引起社會關注，檢方今早以2嫌1萬元交保、3人無保請回，桃園市長張善政則說「太輕易就放人！」有點太姑息甚至是縱容犯罪了。

張善政今早將原訂行程往後延，一早來到楊梅警分局關心此案，他聽取案件報告後表示，這件案子共有5名嫌犯，其中2人以1萬元交保、3人無保請回，好像太輕易就放人了，將來要與地檢署好好溝通，抓到的人不能這麼輕易就放走，他也直言「有點太姑息了，甚至有點縱容犯罪！」

張善政今在平鎮受訪時也提到，楊梅警方警覺性非常高，反應相當迅速，20分鐘就火速破案，讓歹徒沒機會逃跑，相信警方有此機動性，桃園治安會愈來愈好。

張善政呼籲民眾，世界上沒有待遇好又輕鬆的工作，或是穩賺不賠的投資，這種聽了都不要輕易相信，每個人做事情應一步一腳印，秉持腳踏實地的心態就不會被受騙上當。