醫材廠雃博(4106)在歐美市場業績表現不錯的加持下，2022年業績表現可望優於2021年，至於2023年，董事長李永川說，歐美通膨、大陸全面開放是否造成全球疫情再度緊張等變數，到底會受到多大影響現在還是未知，只能希望2023年表現要與2022年持平，預期再過3~4個月，營運前景才能看得更明朗。

2022年全球受到疫情衝擊，西班牙當地政府提供民眾很多製氧機，雃博也因此拿下很多訂單，李永川指出，現在疫情都趨穩了，2023年不會有那麼多的訂單，而歐美通膨需要十分小心，是否能受到控制還有待觀察。中國大陸將在1月8日打開國門，全球疫情是否又生變也還不知道，2023年營運和2022年持平就算不錯了。

雃博過去3年花了5千萬元轉換品牌，目前基本上都算轉型了，無論是網站或是海內外子公司品牌都已轉換，不過，由於產品轉換時還需要換證，預期還需要2~3年才會全數轉換完成。雃博下周是品牌第2年的開始，未來將要深植數位原素，達到零距離的產品教育和宣傳效果，利用輕鬆無壓力狀況下傳遞品牌訊息、產品訊息及行銷訊息。

2022年雃博在歐洲市場的優異表現下，累計前11月營收24.2億元，年成長11%，2022年前3季EPS達1.41元，較去年同期0.94元也大幅增長，這也讓公司在往全球品牌這條道路上邁進更加增添信心。

雃博目前積極從PAC(壓傷照護)晉升到PRC(病患康復旅程)，具體將把氣墊床串接更多物聯網與周邊照護器材的廣度，以病人利益為中心思維，提供醫院、照護機構及經銷商更全面性的服務，逐步提高產品及服務的競爭力及附加價值。

2023年更以結合數位IoT裝置的氣墊床，取得義大利大型醫院標案，預計在上半年完成出貨，將可為營收貢獻約350~400萬歐元，穩固義大利市場Wellell領導品牌的地位。