立法院長游錫堃上午召開立法院黨團協商，民進黨立院黨團總召柯建銘、國民黨立院黨團總召曾銘宗一起出席協商會議，國民黨團提議延會至19日，拚農曆年前還稅於民。對此，曾銘宗呼籲行政院，趕快把法案送來立法院，不送來的話國民黨下禮拜就會提發放現金的特別條例。

立委洪孟楷也表示，不在年前發現金的說法眾說紛紜，蘇內閣會在農曆年前改組，才不會讓發現金在農曆年前定案，就是不想把紅利數給蘇內閣，另一個說法，當然是蘇內閣留任，但無論留任與否，民進黨要讓國人交代說明清楚，九合一選舉到現在，民進黨就是不表態也不道歉，蘇內閣不動，呼籲民進黨政府向國人說明清楚。

洪孟楷也呼籲，超徵與否是稅務改革要檢討釐清，年前應該要還稅於民，年後也應該要做稅務改革，不希望有超徵嚴重發生，還稅於民真的要在年前發放才是真正把錢花在刀口上。

曾銘宗也表示，過去有很多範例，朝野有共識的法案1天就能完成，他昨天特地請教王金平前院長，沒有問題，希望過年前可以發現金，這是最基本的要求，民眾已經等了2年，蔡政府不要再拖延，蔡政府如果不願意在年前發現金，是有什麼政治考慮？