國民黨台北市第3選區立委補選候選人王鴻薇近日遭綠營批評，該捐出選舉補助款做公益，對此她昨舉民進黨立委蔡其昌、蔡適應以及南投立委補選參選人蔡培慧為例，強調他們都沒歸還補助款，酸民進黨是「雙標黨」。對手民進黨候選人吳怡農今表示，這是蠻奇怪的發言，因為蔡培慧沒選上，也沒企圖落跑，為何王鴻薇要這樣聯想。

吳怡農今上午至長春市場掃街拜票，會前受訪時表示，大家討論的是，一位民代才剛選上，適不適合馬上爭取另一份工作，自己的對手選上並享受市議員待遇，從就職到補助款，大家覺得適不適合？至於王鴻薇如何使用選舉補助款則是她的事，吳怡農強調自己並不會干涉，也不會提供建議。

吳怡農強調，現在大家要決定的是，這樣的行為是否會被肯定、鼓勵？是否希望民代未來都可以按照這種方式做事，相信選民心中自有評價，也希望1月8日投票的選民，能看到一位更適合進國會的立委候選人。