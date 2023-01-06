財政部因去年稅收超徵4500億元，蔡政府終決定「還稅於民」，每人發6000元。國民黨立委賴士指出，蔡政府順應排山倒海的民意要還稅於民，惟只聊備一格普發6000元，比預期至少領回1萬以上落差很大，對於弱勢族群也沒有特別的照顧，因為大部分的錢要挹注台電和勞健保基金的虧損。

賴士葆指出，超收人民的稅金幾千億還稅於民，變成政府的德政或是恩寵，甚至覺得給錢討好就可以拉回敗選的低迷頹勢，這是要不得的荒謬官僚心態。

賴士葆說，尤有甚者，今年的總預算已經編列1500億填補台電的大窟窿，現在又要用超收稅金補貼，等於是雙重挹注補貼虧損。明明就是彌補蔡政府錯誤的能源政策，向納稅人剝兩次皮，蔡政府不只沒有對全民認錯說一聲：「歹勢，這樣真的很超過」，經濟部竟然還有臉出面矢口否認能源政策有錯誤。永續能源研究基金會民調顯示77％民眾擔心台灣會有缺電的問題，啟思民本基金會民調87％的民眾認為台灣缺電問題嚴重，這是民眾的心聲，更遑論企業界對供電穩定的憂心了。

賴士葆強調，攸關溫室氣體的議題，李遠哲指蔡英文說：「2024年以後的事是下一代的事」，不是她的事。就此可以窺知蔡政府對能源的態度認為可以用錢解決的事情就不是問題，所以補貼政策錯誤造成的問題成為常態，於是只會用錢解決，不肯檢討政策錯誤。